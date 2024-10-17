İYİ Parti'de üst düzey deprem! Kurucu üye Naci Cinisli istifa etti

17 Ekim 2024 22:29 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 23:08

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Partide üst düzey bir ayrılık daha yaşandı. İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Naci Cinisli gerekçesini de açıklayarak istifasını duyurdu.

Naci Cinisli istifa​ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda aileme onurla miras bırakacağım en anlamlı ünvan, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı zamanında binlerce vatanseverin büyük emekleri olan, milyonlarca vatandaşımızın desteğini ve güvenini kazanmış İYİ Parti‘mizin kuruculuğudur.

Bugün ise maalesef Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu​ Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım.

Tüm değerli partili kardeşlerime, oylarıyla beni şereflendiren Erzurumlu kıymetli hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden içten ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aziz vatandaşlarıma gönülden şükranlarımı sunarım.

Ülke hepimizin. Allah’a emanet olun."