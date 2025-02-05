İYİ Parti'de yaprak dökümü! Belediye başkanı ve meclis üyeleri istifa etti

05 Şubat 2025 11:00 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:15

İYİ Parti'deki istifa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, İYİ Parti'den istifa etti. İstifa edenler arasında meclis üyelerinin de olduğu öğrenildi.

İYİ Parti'de 14-28 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan istifa dalgası sürüyor. Meral Akşener'den sonra başa geçen Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki parti, birçok milletvekili ve belediye başkanını kaybetti. Son olarak bir belediye başkanı daha İYİ Parti ile yollarını ayırdı.

YENİKENT BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, İyi Parti'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Cumali Öztürk, istifasını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Aynı şekilde, Yenikent Belediye Meclis Üyelerimiz Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden de İyi Parti'den istifa ederek, yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı almışlardır.

Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize ve halkımıza teşekkür eder, Yenikent'in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi saygıyla duyururum."