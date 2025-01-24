İYİ Parti Karıştı! Akşener’in ardından yeni iddialar konuşuluyor: Dervişoğlu kalanlara seslendi

24 Ocak 2025 18:23 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 18:36

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği ve bazı İYİ Partili milletvekillerinin AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, siyasi arenada tartışmaların fitilini ateşledi. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hem Akşener hem de partiden ayrılan vekillerle ilgili sert ifadeler kullandı.

Eski İYİ Parti​ Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile görüştüğü ve kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcılığı pozisyonuna getirileceği iddiaları, siyasi kulislerde hareketlilik oluşturdu. Bununla birlikte, bazı İYİ Partili milletvekillerinin AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentiler de gündemi meşgul etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu iddialara yönelik net bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

AKŞENER'E YAKIN VEKİLLER AYRILACAK İDDİASI

Dervişoğlu, Meral Akşener’in AK Parti’ye geçeceği iddialarını kesin bir dille yalanladı ve şunları ifade etti:

"Sayın Meral Akşener​ bu konuyla ilgili aydınlatıcı bir açıklama yaptırdı yakın çevresine. Dolayısıyla ben en başından beri böyle bir şeyin muhtemel bile olmayacağını ifade etmiştim. Sayın Meral Akşener siyaseti bıraktığını, dolayısıyla bu dedikoduların, dedikodu boyutunu aşmış yalanlar olduğunu açıklattı. Yine aynı kapsam içinde 'Sayın Meral Akşener'e yakın milletvekilleri İYİ Partiden ayrılıyor, önce Cumhuriyet Halk Partisine geçtiler, şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisine geçiyorlar' diye bir tezvirat kamuoyunu meşgul ediyor. "

"SİYASETİ KALANLARLA YAPIYORUZ"

İYİ Parti’nin parlamentoya 44 milletvekili ile girdiğini hatırlatan Dervişoğlu, söz konusu milletvekillerinin tamamının Meral Akşener ve o dönemki İYİ Parti yönetimi tarafından belirlendiğini vurguladı. Dervişoğlu, bu bağlamda şu sözleri dile getirdi:

"Şimdi biz parlamentoya 44 milletvekiliyle girdik. O 44 milletvekilinin tamamı da Sayın Meral Akşener ve o dönemki İYİ Parti kadrolarıyla belirlenmiş milletvekilleridir. Dolayısıyla İYİ Parti içinde kim giderse gitsin, Sayın Meral Akşener ile yakınlığı yönüyle ilişkilendirilebilir. O pencereden baktığınızda ben açık ve net söylüyorum, partimin bugününe sahip çıktığım gibi dününe de sahip çıkıyorum, yarınına da arkadaşlarımızla doğru bir şekilde inşaya uğraşıyorum. Siyaset gidenlerle değil, kalanlarla yapılıyor."

"ANLAMAYANLAR TEFERRUATTIR"

Partiden ayrılanların açıklamalarını da değerlendiren Dervişoğlu, bu istifaların siyasi çıkar amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. İstifa eden bazı milletvekillerinin, AK Parti’ye katılırken “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” şeklindeki açıklamalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, bu söylemleri eleştirdi:

"Biz, zaten vatan için siyasi mücadele veren bir partiyiz. Ancak bizim mücadelemizi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır."