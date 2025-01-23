Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak dedi, tepki gecikmedi: Atma Portakal!

23 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 14:46

Gazeteci Fatih Portakal'ın ortaya attığı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak ve kabineye girecek iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Gazeteci Fatih Selek; 'Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi yeniden siyasete döneceği anlamına gelmez. Hele ki Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adının geçmesi... Meral Hanım'ın M'sinin geçmediğini biliyoruz.' İfadelerini kullanarak dikkat çeken mesajlar verdi. İşte detaylar...

Gazeteci Fatih Portakal'ın Türkiye'de siyaset gündemine oturan Meral Akşener iddiası, Ankara kulislerini de hareketlendirdi. AK Parti kongrelerinden sonra yapılacak Bakanlar Kurulu değişikliği için çok konuşulacak bu iddia için çeşitli yorumlar da yapılmaya başlandı. İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanının kuracağı yeni kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddiasını Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek çok dikkat çeken açıklamalar gerçekleştirdi.

Yakın zaman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Meral Akşener'in Bakanlar Kuruluna gireceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Selek; 'Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi yeniden siyasete döneceği anlamına gelmez. Hele ki Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adının geçmesi söz konusu değil.

Meral Hanım'ın M'sinin geçmediğini biliyoruz. dedi. İşte dikkat çeken röportajın detayları:

MERAL AKŞENER SİYASETE DÖNMEYECEK!

Meral Akşener yakın tarihte kararlarıyla siyasete etki etmiş biri. 2018'de Abdullah Gül'ün adaylığını kabul etmedi ve kendi adaylığını koydu. Altılı masadan kalktı ve geri döndü.

Bunlar Erdoğan'ın yeniden kazanmasında etki etti. Akşener son seçimde siyaseti bıraktığını ilan etti. Siyasetçiler meydanda birbirleriyle mücadele etse de perde gerisinde birbirleriyle hukukları devam eder. Nitekim yakın dönemde Akşener'in Cumhurbaşkanı ile görüştükleri ortaya çıktı.

Bu, siyasete döneceği anlamına gelmez. Hele ki Cumhurbaşkanı yardımcılığı için adının geçmesi söz konusu değil.

GÜNDEME GELMEK İÇİN BU TÜR ÇIKIŞLAR YAPILIYOR!

Türkiye'de olmaz diye bir şey yok, olabilir. İki gün önce İYİ Parti'nin eski sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'ye geçti. İki yıl önce böyle bir şeye ihtimal verir miydik? Ama ben Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılacağını yönelik iddiayı tevatür olarak görüyorum.

Fatih Portakal ve Fatih Altaylı bu tür çıkışlarla gündeme gelmeye çalışıyor.

MERAL HANIM'IN M'Sİ GEÇMİYOR!

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kabineye gireceği yönündeki iddialar hakkında net konuşan Selek şöyle devam etti:

Bu iddia iki üç aydır dillendiriliyor. Akşener, AK Parti'nin kurucuları arasındadır. Bir dönem siyaset yapmıştır. Ancak sonra kendi partisini kurarak farklı bir kulvara girdi.

Cumhurbaşkanı, geçmişte kendisine muhalefet edenleri davet ediyor. Davet etmiş mi bilemiyorum. Ama yardımcı seviyesinde olabileceğini hiç tahmin etmiyorum. Ankara'da kabine değişikliği konuşuluyor malum bir süredir.

Meral Hanım'ın M'sinin geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla Portakal, kaynaklarını kontrol etsin.