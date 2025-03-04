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 | Onur Kaya

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap: İspatlasınlar istifa ederim

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini itiraf etmesinin ardından tepkilerin hedefi olan Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bugün Özgür Özel tarafından takılan rozetle CHP saflarına geçti. CHP'den önce AK Parti'ye geçmeye çalıştığı ancak bu talebin geri çevrildiği iddialarına cevap veren Adnan Beker, söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı. Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Beker, "AK Parti'ye gitmek istediğimi ispatlasınlar, milletvekilliğinden istifa ederim" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 23:57

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Toplantısı'nda Adnan Beker'e CHP rozetini taktı.

Kürsüye gelerek kısa bir açıklama yapan Beker, Özel ve CHP milletvekillerine teşekkür ederek, "Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NA DEĞİL ERDOĞAN'A OY VERDİM"

Eski İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, CHP ve İYİ Parti'nin 6'lı Masa'da ittifak yaptığı 14-28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamasıyla gündem olmuştu. Adnan Beker, kendi partisinin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip, "Biliyordum kaybedeceğini. Oy vermedim, oy da istemedim. Kemal Bey'de değil, Tayyip Bey'e oy verdim" demişti.

CHP İÇİNDE TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Millet İttifakı'nın kaybettiği 2023 seçimleriyle ilgili yaptığı bu itirafa rağmen Adnan Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrılması parti içinde tartışmalara neden oldu. Partide görevli bazı milletvekillerinin Beker'in transferinden rahatsız olduğu öğrenildi.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİASI

Öte yandan geçen hafta AK Parti'nin İYİ Parti'den 5 milletvekili transfer etmesi siyasette büyük yankı uyandırdı. İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in de AK Parti'ye katılmak istediği gündeme gelmiş ancak bu talebin geri çevrildiği iddia edilmişti.

"İSPATLANIRSA İSTİFA EDERİM"

Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu iddiaya dair Adnan Beker ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün yayına gelmeden önce Adnan Beker'i aradım, kendisine sordum. Siz AK Parti'ye gitmek istediniz ama onlar sizi almayınca mı CHP'ye geldiniz? Bana aynen şunu söyledi. 'Benim AK Parti'ye gitmek istediğimi ispat etsinler milletvekilliğinden istifa ederim. Benim AK Parti ile bu anlamda hiçbir ilişkim olmadı. Ben İYİ Parti'den seçildim. Millet İttifakı'nın vekil adayı değildim. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar.' cevabını verdi."

"AK PARTİ'YE GEÇEN İYİ PARTİ'LİLERİ AKŞENER YÖNLENDİRDİ"

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen tüm milletvekillerinin Meral Akşener'in telkini, tavsiyesi ve yönlendirmesiyle geçtiğini iddia eden Barış Yarkadaş, aynısını Adnan Beker'e de yapmak istediklerini savundu. Adnan Beker'e Akşener'in ekibinden kendisine AK Parti'ye geçmesi yönünde telkinde gelip gelmediğini de soran Yarkadaş, "Ben eski çalışma arkadaşlarımla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum" cevabını aldığını söyledi.

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