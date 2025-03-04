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Son dakika | CHP'ye 'şaibeli kongre' soruşturması

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’de şaibeli kongre iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Son dakika | CHP'ye 'şaibeli kongre' soruşturması
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 17:19

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te düzenlenen CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" denildi.

ÖZGÜR ÇELİK HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önceki gün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında da 31 Ocak günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

Çelik, açılan soruşturmayı Halk TV'ye konuşarak doğruladı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini 8 Ekim 2023'te Özgür Çelik kazandı. Çelik’e İBB Başkanı İmamoğlu destek veriyordu. CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat almıştı

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CHP kurultayı kaç yılda bir yapılır?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultay ile başlayan genel başkanlığı, aralıksız olarak 13 yıl sürmüş ve 2023 yılında yapılan 38. Kurultay'da görevi seçilen yeni genel başkan Özgür Özel'e devretmesiyle son bulmuştur.
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