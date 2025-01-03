İYİ Parti'den DEM Parti ve Öcalan çıkışı: Meşrulaştırılmasına karşıyız!

03 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:41

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan ve geçtiğimiz günlerde DEM Parti'li isimlerin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile devam eden süreçle ilgili İYİ Parti'den 'muhatap almıyoruz' çıkışı geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti'ye kapıları kapatırken, "İYİ Parti hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez" dedi.

PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapması gerektiğini daha önce dillendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti​ heyeti ile İmralı’da bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi sonrası DEM Parti'li isimlerle yan yana geldi. Süreç ilerlerken siyasilerden açıklamalar gelirken İYİ Parti 'masada yokuz' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise DEM Parti'nin siyasi partiler ile başlattığı görüşme trafiğine kapıyı kapattıklarını açıkladı. Partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "İYİ Parti hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız." dedi.

"ETNİK PARÇALANMADA ORTAK KARAR ALINMIŞ"

Dervişoğlu açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadele’nin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini saraya peşkeş çekmişler, şimdi ise son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır.

Bahçeli ve Erdoğan’ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği “yeni paradigma” tam olarak budur.

İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun “nesebi gayrı sahihliğini” ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük; dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür.

"HEDEG TÜRK DEVLETİDİR"

Bu yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM’in 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. MHP Genel Başkanı’nın da iştahla alkışladığı proje budur. Kurdukları ittifakın hedefi, Atatürk’ün Türkiyesi’dir. Hedefi Türk’ün devletidir. Mesele bu kadar basit ve nettir.

Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki, eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşısı, büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim, “Cumhuriyet düşmanlarıyla” müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz.

İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır.

İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. “Terörsüz bir Türkiye"ye değil, terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız.

"MİLLETİMİZİN KANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Terörsüz Türkiye" ambalajıyla sunulan, "onursuz siyasetin" karşısında dimdik duracak ve milletimizin bir kere daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz.

Herkes emin olsun ki, İYİ Parti tarihin doğru yerinde konumlanmaya devam edecektir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Süreci vakarla izleyen milletimizin duygularına tercüman olmaya devam edeceğiz. İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır.

Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen; kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla; nerede verilecekse Meclis’te, meydanlarda, sokaklarda,

İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi İYİ Parti’nin çatısı altında buluşmaya ve milli mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyorum. Operasyon aparatları milletin vicdanında her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti’yi zaafa uğratmaya uğraşsa da yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz! Cumhuriyeti yıktırmayacağız! Türk milletini ve Türk devletini bu karanlık tünelden çıkartacak ve aydınlık ufuklarla buluşturacağız. Neferi olduğumuz Türk milletine saygıyla arz ederim."