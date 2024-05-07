İYİ Parti'den istifa etmişti CHP'ye geçiyor! Sinyali 4 Mayıs'ta vermiş

07 May 2024 02:51 - Güncelleme : 07 May 2024 02:58

CHP'den MHP'ye sürpriz ziyaret! Özgür Özel Bahçeli ile görüşecek

CHP'den MHP'ye sürpriz ziyaret! Özgür Özel Bahçeli ile görüşecek

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekilleri belli oldu

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekilleri belli oldu

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde tüm iller için aday çıkarma kararına karşı çıkıp istifa eden eski Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, CHP'yle görüşerek katılma kararı aldı.

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. 14.20’de, yaklaşık bir saatlik gecikmeyle başlayan MYK toplantısına Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in saat 18.00’deki açıklamasıyla ara verildi. Bahadır Erdem bu arada CHP Genel Merkezi'ne gitti.

İYİ Parti’den partinin “hür ve müstakil olma” kararı nedeniyle istifa eden Erdem’in CHP’ye katılacağı belirtildi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem, partisinin yerel seçimlerde tüm illerde aday çıkarma stratejisini yanlış bulduğunu belirterek 20 Kasım'da istifa etmişti.

Erdem 4 Mayıs paylaşımında siyasetteki yeni döneme işaret ederek şunları söylemişti: