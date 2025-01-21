Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı

21 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:26

Son dakika haberi: İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi’nde Zorlu'ya rozetini taktı.

İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu​, AK Parti​'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, AK Parti Ankara İl Kongresi’nde Zorlu'ya rozetini taktı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIMIZA HEPİNİZİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM"

Zorlu rozetinin takılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu şunları söyledi:

"Sizlerle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Söz vatansa gerisi teferruattır". Daha çok çalışacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyorum"