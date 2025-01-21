Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 15:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:26
Son dakika haberi: İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi’nde Zorlu'ya rozetini taktı.
İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi’nde Zorlu'ya rozetini taktı.
"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIMIZA HEPİNİZİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUM"
Zorlu rozetinin takılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu şunları söyledi:
"Sizlerle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Söz vatansa gerisi teferruattır". Daha çok çalışacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyorum"
Kaynak: tgrthaber.com