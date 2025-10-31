Menü Kapat
18°
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörü kaynağında yok edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kars'taki Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, "Artık biz terör tehdidinin kapımıza gelmesine müsaade etmeyeceğiz, terörü kaynağında yok edeceğiz" dedi...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 18:46

’ta Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız şöyle seslendi, dünyaya şunu ilan etti, dedik ki: "Artık biz terör tehdidinin kapımıza gelmesine müsaade etmeyeceğiz, terörü kaynağında yok edeceğiz" ve yürüttüğümüz uluslararası harekatlarla Suriye'de, Irak'ta sağladığımız kombinasyonla elhamdülillah terör örgütünün belini orada da kırdık. Hemen sınırlarımızda bir terör devletinin oluşmasına elhamdülillah AK Parti’nin ortaya koyduğu siyasi cesaretle ve liderine ne pahasına olursa olsun sahip çıkmasıyla bunu da başardık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Terörü kaynağında yok edeceğiz

Büyükgümüş, "Şimdi geldiğimiz noktada terör örgütü artık "ben terör varlığımı sona erdireceğim, varlığımı sürdüremem ve terör örgütü kendimi tasfiye edeceğim" diye açıklamada bulundu. Şimdi istihbarat ve savunma birimlerimiz çok detaylı bir şekilde bu silah yakmaları, bırakmaları ve terör örgütünün kendini feshetme sürecini takip ediyor. Mecliste de milletvekillerimiz işin demokratik denetimini yapmak, savunma ve istihbarat birimlerimizin yürüttüğü çalışmaları zaman zaman incelemek, katkı sunmak için orada Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu işin demokratik denetimini gerçekleştiriyor. Şimdi geldiğimiz noktada Terör örgütü ya kendini feshedecek, ya silahları bırakacak ya da bırakacak. Bunun bir başka yolu yok. Aksi durumda bizim terörle mücadelemiz durmuş, duraksamış değil. Bizim terörle mücadelemiz bitmiş de değil. Bizim tek mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK da değil. Onun için bu önümüzdeki dönem provokasyonlara, yalanlara, iftiralara, sokakta belli hassasiyetleri taşıyarak eylemlerde bulunmaya karşı AK Parti teşkilatlarımız Kars'ta ve 81 ilimizde güçlü, kararlı, cesaretle duracak. O yüzden bu dönem yapacağımız çalışmalar, şehirlerimizi ortaya koyacağımız irademiz geçmişe nazaran bir ayrı önem taşıyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından diğer siyasi partilerden AK Parti’ye geçen vatandaşlara rozetleri takıldı.
AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve partililer katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

