Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bugün toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantının öncelikli maddesi, ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş olacak. Toplantıda çatışmaların son durumu, İsrail'in Lübnan saldırıları ve Türkiye'nin bu süreçteki diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Kabine Beştepe'de toplanıyor: Masada savaş ve Terörsüz Türkiye var

SAVUNMA TEDBİRLERİ GÜNDEMDE

Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ve olası güvenlik riskleri masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Ayrıca mevcut savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave önlemlerin paylaşılması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ PİYASALARI

Körfez'deki krizin ekonomik yansımaları da toplantıda mercek altına alınacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel enerji piyasalarına etkisi ve yükselen petrol fiyatlarının iç piyasadaki fiyat istikrarına yönelik tehditleri ve buna yönelik önlemler de görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YASAL ADIMLAR

Kabine'nin bir diğer kritik başlığı ise "Terörsüz Türkiye" süreci. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından, gözler atılacak yasal düzenlemelere çevrildi. PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Yasal adımlar için terör örgütünün silah bıraktığının tescil edilmesi süreci masaya yatırılacak.