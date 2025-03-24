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 | Bengül Büyükhan

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Kabine gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturma süreci, 'Terörsüz Türkiye' ve dış politika olacak. Ayrıca ekonomide yaşanan son gelişmeler de ele alınacak. İşte detaylar...

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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 08:49

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem maddelerinden biri de İBB'de yürütülen soruşturma...

İBB SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugünkü kabine toplantısında İBB'de yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasının hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Gündemdeki diğer konu ise hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak. İmralı'dan gelen çağrıya terör örgütü PKK'nın ateşkesle karşılık vermesine rağmen silah bırakma çağrısı henüz gelmedi. Terör örgütünün silah bırakma süreci, kendisini lağvedeceği kongre ilanı ve olası yasal düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabinenin en önemli konularından biri de ekonomide yaşanan gelişmeler olacak. Ekonomide son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından kapsamlı bir değerlendirilme yapılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA

Bakanların yeni devlet başkanı Şara ile Suriye'deki görüşmesi, yeni geçici anayasa, PKK/YPG'nin son durumu ve ABD'den gelen Suriye mesajları kabinede ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden Gazze'ye saldırılara başlamasıyla derinleşen insani kriz de masaya yatırılacak.

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ETİKETLER
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#Terörsüz Türkiye
#Politika
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