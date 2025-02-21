Kabine değişikliği bu gece mi olacak? Fatih Atik kulislerdeki son bilgileri aktardı!

AK Parti'de 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan büyük kongre öncesi kabine de değişiklikler olacağı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlara teşekkür ettiğini ve vedalaştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerin ardından söylediği 'değişim' sözleri, Ankara kulislerinde kabine değişikliği beklentisini gündeme getirdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardığına göre, kabine ve genel merkez yönetiminde köklü bir değişikliğini içeren sürecin 23 Şubat'taki AK Parti Büyük Kongresi öncesinde bu gece bazı isimlerin kabineden ayrılacağını iddia etti.

"Kongreye kadar kabinede değişiklik bekleniyordu" diyerek kabine değişikliğinin olabileceğinin altını çizen Atik şunları söyledi:

"Genel merkezde herkes kabine değişikliği olacak diye bekliyor. Ankara'da bu akşam herkes Resmi Gazete'yi bekliyor. Ankara'da böyle bir hava var. Hatta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı bakanlarla görüşüp teşekkür ettiği aktarılıyor."

https://x.com/tgrthabertv/status/1893031149825597530

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Kabine değişikliğiyle ilgili kulislerde işaret edilen isimleri geçtiğimiz hafta sayan Fatih Atik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un isimlerini açıklamıştı.

Atik, ayrıca AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandamir gibi isimlerin de farklı görevlerde değerlendirileceğini belirtmişti.