Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

06 May 2024 19:51 - Güncelleme : 06 May 2024 20:41

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30'da başladı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve Savunma Sanayii Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Gaziantep'te meydana gelen minibüs kazasında vefat eden 9 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Son toplantımızdan bu yana özellikle dış politikada ziyaretlere ağırlık verdik. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın ziyareti, 14 yıl sonra Türkiye'ye yapılan ilk ziyaretti. Türk firmaları bugüne kadar Tanzanya'da 6,5 milyon dolar yatırım yaptı. Afrika'daki Türk yatırımlarının değeri 10 milyar doları aştı. Bugüne kadar kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Türkiye, terör örgütlerine karşı Afrika'daki kardeşlerine en güçlü destek veren ülkedir. Afrika kıtasını ziyaretlerimizde Türkçe konuşan bakanlarla, iş insanlarıyla, akademisyenlerle karşılaşıyoruz. Bu tablo yıllarca Afrika'nın kaynaklarını sömürmüş emperyalist güçleri rahatsız etmektedir.

"DERTLERİ NE TÜRKİYE, NE TÜRKÇE"

Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek ülkemiz kabuğunu kırmasın demektir. Bazı beşinci kol elemanları tarafından medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi niyetli olmadığı açıktır. Türk ekonomisine katkı veren herkese saldıran bu başı bozuk güruh maşa olarak kullanılmaktadır. Son dönemde tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin de gerisinde aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne de Türkçe'dir. Bunlar egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret unsuru haline getiren bu faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz.

IRAK ZİYARETİ

13 yıllık aradan sonra gerçekleştirdiğimiz Irak ziyareti tarihi öneme sahipti. Irak cumhurbaşkanı ve başbakanıyla ortak gündemimizdeki konuları detaylıca ele aldık. Farklı alanlarda imzaladığımız 27 anlaşmayla ziyaretimizi taçlandırdık. Halihazırda 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Irak Türkmeni kardeşlerimizle bir araya gelerek yanlarında olduğumuzu dile getirdik. Erbil'de de son derece verimli istişareler gerçekleştirdik. Burada şu noktayı belirtmek durumundayım DEAŞ ve PKK fark etmeksizin Türkiye için olduğu kadar Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. Suriye'de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. PKK ırak ve Suriye'de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Kandil ve Suriye'deki terör baronları her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, vatandaşlarımız üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerdir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ

Almanya Cumhurbaşkanının resmi ziyareti Avrupa Birliği, ekonomik ilişkiler ve artan yabancı düşmanlığı konularını tekrar gözden geçirmemiz için fırsat teşkil etti. İki müttefike yakışmayan savunma kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini açıkça söyledik. Irkçı saldırıların engellenmesi ve faillerinin cezalandırılması konusunda da beklentilerimizi ifade ettik. 50 milyar doları bulan ikili ticaretimizi 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, AB ve birlik üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye isteklidir. Avrupa Birliği'nin stratejik körlükten kurtulması ve Türkiye'yi dışlamaktan vazgeçmesi gerekiyor. Avrupa liderler bu gerçeği ne kadar erken görür ve kabullenirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Biz ortak coğrafyamızın daha kötüye gitmemesi, savaşların yayılmaması için çalışmayı sürdüreceğiz.

HAMAS AÇIKLAMASI

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz. Yarın Kuveyt Emiri kardeşimi ülkemizde ziyaret edeceğiz.

Beşiktaş'ta 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. İstanbul Küçükçekmece'de belediyenin bıraktığı 5 yaşındaki evladımız can verdi. Engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Hepimize sorumluluk düşüyor. İlgili bakanlıklarımız denetimlerini bundan sonra yoğunlaştıracak. Milletin yüreğine ateş düşürenler hukuk önünde hesap verecek. 1 Mayıs emek ve dayanışma gününün iş cinayetlerinin gündeme taşındığı gün olmasını beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı.

ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ

Bölgemizdeki savaşlar ve krizler bizi zorlasa da ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Ancak işgücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Bundan sonra işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. 13. Çalışma Meclisi sorunların tespiti bakımından gayet faydalı oldu. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık yine başaracağız. Bizim amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Verimliği artırmak ve ekonomizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız. Yılık enflasyon yaz aylarından itibaren düşüşe geçecektir. Konut ve araç piyasasında oluşan fiyat balonu sönmeye başlamıştır. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti.

ÖĞRETMEN ATAMASI

Bugün atama bekleyen öğretmen atama durumunu mütaala ettik. Son bir kez daha görüşeceğiz.

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