Kabine Toplantısı'nda gündem yılın ilk enflasyon rakamları ve terörle mücadele

03 Şubat 2025 05:09 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 05:11

Şubat ayının ilk Kabine Toplantısı'nda ana gündemlerden biri yılın açıklanan ilk enflasyon rakamları olacak. Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, Türkiye’nin gündemini sarsarken, Kabine toplantısında bu korkunç olayın tüm detayları masaya yatırılacak. Terörle mücadeleden Gazze’deki ateşkes sürecine kadar kritik konuların ele alınacağı zirvede, Türkiye’nin Suriye ile yürüttüğü yeni diplomasi hamleleri de değerlendirilecek

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası, terörle mücadele, Gazze’deki ateşkes süreci, Suriye’deki son gelişmeler ve enflasyon yer alacak. Yılın açıklanan ilk enflasyon rakamları masanın gündem başlıklarında yer alacak. BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI ELE ALINACAK Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma süreci Kabine toplantısında değerlendirilecek. Yangının nedenleri, soruşturmanın geldiği aşama ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için atılacak adımlar masaya yatırılacak. TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM Türkiye’nin terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar Kabine toplantısında görüşülecek. "Terörsüz Türkiye" projesi çerçevesinde devam eden çalışmalar değerlendirilecek ve güvenlik konularında atılacak yeni adımlar ele alınacak. GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ VE TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ADIMLARI Kabine toplantısında, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes süreci de ele alınacak. Şu ana kadar dört tur esir takası gerçekleştirilirken, Türkiye’nin diplomatik temasları ve atılması planlanan adımlar görüşülecek. SURİYE'DE YENİ DÖNEM MASADA MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Suriye’nin yeni yönetimiyle Şam’da gerçekleştirdiği görüşmeler de Kabine’nin gündeminde olacak. Önümüzdeki günlerde Suriye lideri Şara’nın Ankara’ya yapması beklenen ziyaretin detayları ve Suriye’deki yeni döneme ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da" Yılın ilk enflasyon rakamları geliyor: 2025 ekonomisine dair ilk sinyal