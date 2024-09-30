Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun: Masada 6 kritik konu başlığı var

30 Eylül 2024 14:52 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:40

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplandı. Yoğun gündemle toplanan Kabine'de 6 kritik konu ele alınacak. İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 hafta aradan sonra yeniden toplandı. Beştepe'deki kritik toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlık ediyor.

KABİNE​'DE GÜNDEM YOĞUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle bir araya geldi. Deprem felaketinden ekonomiye, terörle mücadeleden dış politikaya kadar kritik konulan görüşülecek. İşte Kabine'de ele alınacak konu başlıkları...

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN​'DAKİ SALDIRILARI

Kabine'nin gündeminin ilk sıralarında İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin​'e yönelik katliamı ve son günlerde Lübnan'ı hedef alan saldırıları yer alıyor. Toplantıda Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. Ayrıca Gazze ve Lübnan'a gönderilmesi planlanan insani yardımlar da Kabine'de ele alınacak.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Kabine'de görüşülecek konu başlıklarından biri de ekonomi başlığı olacak. Fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele, Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılara ilişkin kararlar konuşulacak.

Kritik toplantıda enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve Orta Vadeli Program (OVP) programının çıktıları görüşülecek. OVP'de 2024 büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürülmüştü. Enflasyon hedefi ise yüzde 41,5 olarak ifade edilmişti. Programda yer alan makroekonomik veriler ile önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler Kabinede konuşulacak.

Kamuda tasarruf için alınan ek tedbirlerin ilk sonuçları da toplantıda değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele ve sınırların güvenliğinin sağlanması konuları, Kabine'de müzakere edilecek konu başlıkları arasında bulunuyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurt içindeki faaliyetlerde gelinen son durum değerlendirilecek. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki 79'ncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği 16 yüksek düzeyli temaslarını kabine üyeleri ile paylaşacak.

23-24 Ekim'de Tataristan'a (Kazan) gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programları ve yoğun diplomasi trafiğinin de Kabine'nin gündeminde olması bekleniyor.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Suriye ile yeni dönem süreci için ve temas noktasında hangi aşamada olunduğuna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gitmeden havalimanında yaptığı basın toplantısında, "Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem de böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çerçevede iki ülke arasında yeni dönemin yol haritasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI

6 Şubat 2023'te asrın felaketi ile sarsılan deprem bölgesinde yürütülen inşa çalışmaları ve gelinen son durum da Kabine'de masaya yatırılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yapılan çalışmalar hakkında toplantıda bilgilendirme yapacak.

Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 30 bin köy evinin teslim edilmesinin hedefleniyor. Bakan Kurum'un bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında kabineyi bilgilendirmesi öngörülüyor.