Kabine'de büyük revizyon iddiası! "İçeriden bilgi aldım" diyerek duyurdu: 8-9 bakan değişebilir

03 Şubat 2025 01:46 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 01:52

AK Parti'de 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongre için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Kabine'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor. TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, AK Parti içinden bilgi aldığını söyleyip "MKYK'da yüzde 60 değişiklik yapılacak. Kabine'de de 8-9 bakanın değişmesi gündemde" diye konuştu. Kulat, CHP'de ise en az 5 cumhurbaşkanı adayının olduğunu dile getirdi. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına aylardır verdiği yenilenme ve enerji mesajının ardından gözler 23 Şubat'ta yapılacak kongreye çevrildi. AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 75 asıl 35 yedek üyesi, Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) 15 asıl 5 yedek üyesi, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun (GMPDHK) 3 asıl 2 yedek üyesi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun (SEEK) 5 asıl 2 yedek üyesi seçilecek.

Kritik kongre öncesi Ankara kulislerinde konuşulan 'değişim' iddiaları dikkat çekti. TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında konuşan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, AK Parti MKYK'sı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük revizyon olacağını iddia etti. CHP'de sürpriz cumhurbaşkanı adayları olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat, Özgür Özel liderliğindeki partinin oy oranını da açıkladı. Kulat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İÇERİDEN BİLGİ ALDIM, YÜZDE 60..."

"AK Parti'nin yaklaşık yüzde 60 civarında MKYK'da değişiklik yapacak. İçeriden aldığım bilgi bu şekilde. Bu değişikliği 2 şekilde okumak lazım. Bunların hepsi yeni insanlar olmayacak. Çoğu daha önce siyaset yapmış, AK Parti'de belli görevlerde bulunmuş hatta bir kısmı genel merkezde görevli isimler olacak. Bazı görev değişiklikleri olacak.

"8-9 BAKAN DEĞİŞEBİLİR"

Aynı zaman diliminde ya kongrenin hemen öncesi ya da hemen sonrası kabine değişikliği de olacak. 8-9 bakanın değişmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu isimlerden bazılarının bakanlığa geçmesi muhtemel. Bazı isimler şu anda Ankara'da yoğun konuşuluyor. Geçmiş yıllarda bakanlık yapmış bazı isimlerin bu dönemde bakan olabileceği, yeniden sahneye çıkacakları konuşuluyor. Ancak bu isimlerin bir kısmı partide aktif görev yapmış isimler diye ifade ediliyor. Bunlar şu anda da parti yönetiminde olabilir, bir kısmı da eskiden görev almış olabilir. İsimlerini söylemek pek şık olmaz. Benim açımdan ayıp olur.

KABİNE'DEKİ DEĞİŞİMİN 2 SEBEBİ VAR

3 nedenle bakan değişikliği olacak. O zaman hangileri olacağı herhalde çıkar. Bazılarında performans düşüklüğü değişiklik nedeni. Yani toplumsal karşılıklarının düşük olmasından kaynaklı değişim olabilir. Bir diğer neden terörsüz sürece katkı sağlayabilecek bir bakan olabilir. Bir de ABD'de bazı değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri dikkate alarak Türkiye'nin hem süreci yönetmede hem de dış politikasını içine alan bazı değişiklikler olabilir.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE 'YENİ BAKANLIK' İDDİASI

Ekonomi yönetiminde bir değişiklik beklenmemekle birlikte orada eskiden olduğu gibi bir Kalkınma Bakanlığı benzeri bir değişiklik gündeme gelebileceği konuşuluyor. Yani 3 ayrı nedenle değişiklikler gündemde.

"CHP'NİN EN AZ 5 CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR"

CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara da değinen Mehmet Ali Kulat şöyle konuştu:

"En az 5 cumhurbaşkanı adayı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Muharrem İnce'nin gelmesiyle aday sayısı 6 oldu. Hala bir hanımefendinin de aday olma konusunda kulis çalışması yaptığını biliyorum. 2 belediye başkanının (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) dışında en az 5 tane isim bekliyor.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA BÖLÜNME YOK"

Ekrem Bey CHP'nin adayı olma konusunda mukayese edildiğinde daha avantajlı ama CHP'nin adayı seçimin 50+1 olduğu sistemde kazanamıyor. Kazanabilmek için muhalefetin blok olarak desteğini almak gerekiyor. Çünkü Cumhur İttifakı hiçbir fire vermeden bir sürü partiyi yanında tutabiliyor. Bu ittifakta Yeniden Refah'ı saymazsak bir bölünme yok. Üstelik son dönemde DEM Parti ile ilerleyen süreçte kurulabilecek ittifak sayın Erdoğan'ın elini son derece rahatlatırken, CHP'nin adayı olmaktan ziyade muhalefetin bütün kesimlerinin oyunu alabilecek bir isme ihtiyaç var."

CHP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

Anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Mehmet Ali Kulat, "CHP'nin oyu bizim bütün araştırmalarımızda yüzde 30 bandında görünüyor. Hadi yanılalım 35 olsun, 40 olsun önemli değil. 50+1'i bulamadığınızda bir anlamı yok. 50+1'den oy alabilecek ismin kim olduğuna odaklanmak gerek yok" dedi.

Kulat, iktidar istemedikçe erken seçim ya da ara seçim olmayacağını söyledi.