Kahramanmaraş'ta CHP kongresinde kavga çıktı!

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İl Kongresi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde CHP İl Kongresi gerçekleşti. Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.