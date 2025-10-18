Ekrem İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığı ve İmamoğlu'nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı gerekçesiyle düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

DAVA ÖN ÖDEME NEDENİYLE DÜŞTÜ

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığını ve İmamoğlu'nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığını belirterek, davanın ön ödeme nedeniyle düşürülmesine hükmetti.