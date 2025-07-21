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 | Efe Demir

Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

Kanal İstanbul Projesi çerçevesinde yapımı süren Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. "Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu" güzergahında yer alan köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaşırken yol platformları yerleştirilmeye başlandı. İşte detaylar...

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Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:18

İstanbul için ’çılgın proje’ olarak belirtilen Kanal İstanbul’daki en önemli köprülerden birisi olan Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmaları devam ediyor.

Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir bölgeleri arasında kritik bir ulaşım aksı oluşturacak köprüde, 24 şeritli yolun beton bloklarının yerleştirildiği görüldü. Bağlantı elemanlarının konulmaya başlandığı ve yol platformunun gözle görülür şekilde şekillendiği drone görüntülerine yansıdı.

Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şantiyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığı köprünün toplam uzunluğunun bin 618 metre, genişliğinin ise 46 metre olacağı biliniyor.

Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

Projede 196 metre yüksekliğinde kuleler ve dikkat çekici geometrik tasarım yer alıyor. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde dev beton blokların vinç yardımıyla platforma taşındığı ve işçilerin montaj işlemlerini aralıksız sürdürdüğü dikkat çekti.

Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

TRAFİK AKIŞINA KATKI SAĞLAYACAK

Köprü tamamlandığında İstanbul’un trafik akışına büyük katkı sağlaması ve Kanal İstanbul’un en önemli geçiş noktalarından biri olması bekleniyor.

Kanal İstanbul projesinde ilk adım! Dev köprü 110 metreye ulaştı

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ETİKETLER
#inşaat
#İstanbul/trafik Kazası
#Kanal İstanbul
#Sazlıdere Köprüsü
#Ulaşım Projesi
#Politika
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