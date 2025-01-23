Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin AK Parti'den TBMM'ye önerge! 

23 Ocak 2025 22:41 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 22:43

AK Parti, Bolu'da gerçekleşen otel yangınına ilişkin tüm detayların incelenmesi amacıyla bir adım attı. Konunun aydınlatılması için hazırlanan Meclis Araştırma Önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını, Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nde (TBMM) gündeme taşındı. Yangının tüm boyutlarıyla incelenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti​ grubu tarafından hazırlanan araştırma önergesi Meclis Başkanlığı’na iletildi.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ!

Önergede, yangının sebeplerinin detaylı bir şekilde araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yapı ve yangın güvenliği konularının değerlendirilmesi ile benzer trajedilerin yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞÜLECEK!

Söz konusu önergenin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Kabul edilmesi halinde, kurulacak olan Meclis Araştırma Komisyonu, Kartalkaya'daki yangının nedenlerini ve ilerleyen süreçte alınması gereken tedbirleri detaylı bir şekilde inceleyecek.

BAKAN TUNÇ DA DUYURDU!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bolu'da meydana gelen otel yangınına ilişkin AK Parti grubunun TBMM'de araştırma önergesi verdiğini duyurdu. Tunç yaptığı açıklamada, "AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir" dedi.