Kayyum tartışması sürüyor! AK Parti ile DEM arasında gerginlik: Bir anda masalara vurmaya başladılar

01 Aralık 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 13:37

Kayyum atamalarının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nde meclis toplantısı sırasında AK Parti ile DEM Parti üyeleri arasında gerginlik çıktı.

Bazı DEM Parti​ ve CHP​'li belediyeleri kayyum​ atanmasının ardından başlayan gerginlik​ sürüyor. Gerginliğin bu seferki adresi adresi Van​ Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı oldu. Toplantıda Bahçesaray'a kayyum atamasını protesto eden DEM Partililerin açıklamalarına, AK Parti grubu adına Grup Başkanı Havva Duran cevap verdi. Duran, "Biz AK Partililer olarak meclisin ilk toplantısında ifade etmiştik; buraya sizin gibi seçilmiş meclis üyeleri olarak geldik. Kayyum taraftarı değiliz, ancak kayyum bir devlet politikasıdır. Bizi protesto etmek yerine, geçmişi temiz ve GBT sorunu olmayan adaylar seçseydiniz, bugün bu durum yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.

SALONU TERK ETTİLER

Duran’ın konuşmasını DEM Partililer masalara vurarak kesmeye çalıştı. Bu duruma tepki gösteren Duran, parti grubuyla birlikte meclis salonunu terk ederek protestoda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin haber paylaşımında ise tartışmaya yer verilmedi; ancak Havva Duran’ın “bizler de kayyum taraftarı değiliz” şeklindeki açıklamasının “kayyumdan memnun değiliz” olarak çarpıtıldığı ve yeni bir tartışma başlatıldığı iddia edildi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Haksız ve mesnetsiz bir şekilde işten çıkarılan belediye personellerinin de haklarını savunan Havva Duran'ın ‘Büyükşehir ve VASKİ Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personellerin, 29 Kasım 2024 tarihinde mesai bitiminde sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair yazıların çalışanlara tebliğ edildiğini üzülerek ifade etmek istiyoruz. 2 Mayıs 2024 tarihinde de aynı gerekçelerle çalışanlarınıza SMS göndererek işten çıkarttığınızı herkes biliyor. O zamanda belediyemizin mali durumu, borç yükü, maaş ödemelerinde yaşanan zorluklar nedeniyle iş akdinize son verilmiştir dediniz, madem borç vardı neden sonrasında bir günlük İŞKUR ilanı ile 245 kişinin işe alınması için girişimde bulundunuz. Memleketimizin gençlerinin işsiz kalması vicdanlara sığar mı? Sözlerine cevap veremeyen DEM'li üyeler, konu kayyum meselesine geldiğinde bütün Vanlıların ‘neden suçlu insanları aday gösteriyorsunuz' şeklindeki haklı eleştirisini, meclis üyelerine hitaben nazik bir üslupla dile getiren Havva Duran'ın konuşmasını kesmek için masalara vurması DEM'li üyelerin hakikattin dile getirilmesinden hoşlanmadığını gösteriyor. Bu mesele gündeme düşünce, konuyu öğrenen Vanlılar, Havva Duran'ı haklı bulup DEM'lilerin yaptığı provakasyonu siyasi etiğe uygun bulmadı”

"BELEDİYE BASINI TARAFSIZ DAVRANMALI"

Havva Duran ise yaptığı açıklamada ise DEM Partililerin gerçeklerin konuşulmasını istemediğini söyleyerek, “Biz Van'ın ve Vanlıların meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmamı manipüle eden, değiştiren belediye basınını da tarafsız davranmaya davet ediyorum” dedi.