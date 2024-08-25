Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin başına tekrar geçer misiniz?" sorusuna Süleyman Demirel'in sözüyle cevap verdi

25 Ağustos 2024 11:17 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:18

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset gündemine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, CHP'deki siyasette 'normalleşme' adımları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme başta olmak üzere birçok konuya değindi.

"SORUNLARI AŞMANIN YOLU TARTIŞMAKTAN GEÇİYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çok ağır sorunlar yaşandığını ve bu sorunları aşmanın yolunun da tartışmaktan geçtiğini söyledi. "Akıl akıldan üstündür" diyen Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla biz kendi aramızda tartışırız, farklı öneriler gelir. Sonunda oturur buna bir karar veririz. O çerçevede çözümleri partinin çözümü olarak ortaya koyarız. Tek ve ortak motivasyonumuz Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİNDE ZAMAN ZAMAN FARKLI DÜŞÜNENLER OLABİLİR"

Türkiye'yi yaşadığı 'zor süreçten' çıkaracak olan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hayati bir önem taşımaktadır. Parti içinde zaman zaman farklı düşünenler olabilir" dedi.

CHP'NİN BAŞINA TEKRAR GEÇMEK İSTİYOR MU?

Gündemde dolanan "Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar CHP Genel Başkanlığı'nı düşünüyor" yorumuna ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, bahsi geçen konuya Süleyman Demirel'in bir sözüyle cevap verdi.

SÜLEYMAN DEMİREL'İN SÖZÜYLE CEVAP VERDİ

Genel başkanlık yapan bir kişi olarak siyasetle yakından ilgilenmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Siyaseti göz ardı etmek, Türkiye'nin sorunlarına bakmamak, sorunlar konusunda üretilen çözümleri irdelememe gibi bir lüksüm yok. Bunlarla ilgilenmek zorundayım. Benim böyle bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğu elbette yerine getiriyorum. Rahmetli Demirel'in dediği gibi, "Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP'YE 'NORMALLEŞME' ELEŞTİRİSİ

CHP'deki siyasette 'normalleşme' adımına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yukarıda anlattığım sistemin kurucusu ve devleti bu hâle getiren sarayla ancak mücadele edilir. Normalleşme söylemi bunlara cesaret verir. Neyi konuşacaksınız? Neyi tartışacaksınız bunlarla? Eğer yasama organı yasama organı olmaktan çıkmışsa, yargı yargı organı olmaktan çıkmışsa, yürütme yürütme olmaktan çıkmışsa ve devletin tümü bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlanmışsa, neyin normalleşmesini konuşacaksınız?" değerlendirmesinden bulundu.