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 | Banu İriç

Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü, son durumunu paylaştı

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset dünyasından geçmiş olsun mesajları almaya devam ediyor. Bu süreçte CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile telefonda görüştü. Sağlık durumuyla alakalı görüşme sonrası çalışma arkadaşlarına bilgi verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü, son durumunu paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 21:37

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan ve bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 4 Şubat'ta kalp kapakçığı değiştirilen Devlet Bahçeli'yi arayan isimler arasında sınıf arkadaşları olduğu bilinen Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarına "Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu, durumu da iyi" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu’nun nezaketinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

"SESİ İYİ GELİYORDU"

Yarkadaş iki ismin görüşmesini şu şekilde duyurdu: "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli’ye “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, telefonu kapattıktan sonra yanında bulunan çalışma arkadaşlarına “Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…” değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli’nin ise Kılıçdaroğlu’na nezaketinden ötürü teşekkür ettiği öğrenildi."

https://x.com/barisyarkadas/status/1893356653027742083

Sıkça Sorulan Sorular

DEVLET BAHÇELİ KAÇ YAŞINDA?
1948 yılında Osmaniye'de doğan Devlet Bahçeli 77 yaşındadır.
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