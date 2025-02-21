MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Başdanışmanı duyurdu

4 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 14 Şubat'ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin partisinden yeni bir açıklama geldi. Zaman zaman Devlet Bahçeli'nin öldüğüne dair sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu. Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek noktayı koydu.

BAŞDANIŞMANI DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli'nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, MHP liderinin sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmenin ve gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmenin vicdansızlık olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aştığını vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"SOSYAL MEDYAYI KANALİZASYONA ÇEVİRENLER YİNE ORTAYA ÇIKTI"

"Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte, sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir."

"BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞI, DÜŞMANLARINI ÜZECEK KADAR İYİ"

Çiçek, bahse konu kişilere yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirerek, "Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." değerlendirmesinde bulundu.