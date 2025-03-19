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 | Baran Aksoy

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltısına ilk yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah erken saatlerinde gözaltına alınmasına eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 10:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında sabah erken saatlerinde gözaltı kararı verildi. Savcılığın yürüttüğü iki ayrı soruşturmada; İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Tüm Türkiye İmamoğlu hakkındaki gelişmeleri yakında takip ederken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu

"BU MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum"

https://x.com/kilicdarogluk/status/1902253954609692875

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ETİKETLER
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#Politika
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