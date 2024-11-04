Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi! "Başka şansımız yok..."

04 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:09

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum kararlarına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. "Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır" diyen Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmekten başka şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Son Dakika | Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı! Ahmet Türk üçüncü kez görevden alındı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı. Bu üç belediyeye kayyum atandı; Mardin’de Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman’da Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Halfeti’de ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu başkanvekili olarak görevlendirildi. Kayyum kararının ardından muhalefet kanadından tepkiler gelmeye başladı

"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ VE DÜZELMEZ..."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyum kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz! Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır.

"MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK!"

Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok! Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum"