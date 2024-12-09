Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkutan haber: Trafik kazası geçirdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 17:34 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:40
Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Antalya'ya giderken trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünürü Orhan Nadir'in cenazesi için Antalya'ya giderken makam aracında trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kazanın ardından Kılıçdaroğlu çiftinin Antalya'ya gitmek için başka bir araç tedarik ettiği ve yolculuklarına devam ettikleri bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com