Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha

05 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açtı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuya ilişkin yapığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açılan dava sayısının 18'e yükseldiği duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açtı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açılan dava sayısının 18'e ulaştığını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ceza davası daha açıldığını bugün öğrendiğini aktaran Çelik, "Bu davalarda talep edilen toplam ceza miktarı ise 65 yıl hapis ve aynı süre boyunca siyasi yasak" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU ASLA GERİ ADIM ATMAZ"

Çelik’in açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuksuzca devam eden soruşturmaların sayısına değinmiyorum bile... Acaba neden bu denli yargısal mobinge maruz kalıyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Neden korkuyorlar? Neden hâlâ üzerine gidiyorlar? Sadece doğruları söylemek, korkmadan haklı eleştirilerde bulunmak neden onları bu kadar ürkütüyor ve suç uydurmaya yöneltiyor?! Yanıtlarını elbette biliyorsunuz... Ancak Erdoğan ve aynı gemide olanların anlamadığı bir gerçek var: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu asla geri adım atmaz, gerekliliğine inandığı mücadelelerden kaçınmaz ve hiçbir koşulda teslim alınamaz..."