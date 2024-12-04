Osman Aşkın Bak bizzat anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısı gündem oldu

04 Aralık 2024 16:26 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:27

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, davet edildiği bir panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anısı paylaştı. Bakan Bak'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.