Osman Aşkın Bak bizzat anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısı gündem oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, davet edildiği bir panelde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir anısı paylaştı. Bakan Bak'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.
Türkiye'nin gençlerine ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla "Halkbank Gençİz Zirvesi" düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan komşusu olduğunu aktaran Bakan Bak, okurken ödeyemediği taksit için o dönem Refah Partisi İl Başkanlığı yapan Erdoğan'a mektup yazdığını belirtti. Bakan Bak, yazdığı mektuba kayıtsız kalamayan Erdoğan'ın kendisine burs yolladığını söyledi.
"HAYATINIZA DOKUNAN İNSANLARI ASLA UNUTMAYIN"
Yaşadığı bu süreçte hayatına dokunan insanları hiç unutmadığının altını çizen Bakan Bak, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu Bakan Bak, "Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Hayatınıza dokunan herkese teşekkür edin, asla unutmayın. Annenizi, babanızı, öğretmeninizi asla unutmayın" ifadelerini kullandı.