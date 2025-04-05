Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

Yarın düzenlenecek CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmama konusunda kararı belli oldu. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetine cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 17:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2023'teki kurultaya ilişkin şaibe iddialarının ardından 'CHP'ye kayyum atanma girişimlerinin önünü kesmek' amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı yarın Ankara Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

"KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞIM"

Kurultayda en çok merak edilen konulardan biri de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağıydı. Bazı delegelerin kendisi için imza toplamasıyla ilgili haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." diyerek iddialara noktayı koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

ÖZGÜR ÖZEL ESKİ BAŞKANLARI TEK TEK ARAYIP DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını pazar günü yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayına davet etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'e ikinci rakip! Berhan Şimşek CHP Genel Başkanlığına aday oldu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.

Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına davet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY DAVETİNE CEVAP

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in daveti üzerine kurultaya katılma kararı aldığını belirtti.

ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#Ayasofya
#Ayşe öğretmen
#Çay zamanı
#Cumhurbaşkanı
#Google Search
#özgür
#özgür özel
#özgürlük
#Tıp Fakültesi
#tür
#genel başkanlık
#Olağanüstü Kurultay
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.