Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2023'teki kurultaya ilişkin şaibe iddialarının ardından 'CHP'ye kayyum atanma girişimlerinin önünü kesmek' amacıyla olağanüstü kurultay kararı almıştı. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı yarın Ankara Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

"KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞIM"

Kurultayda en çok merak edilen konulardan biri de CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağıydı. Bazı delegelerin kendisi için imza toplamasıyla ilgili haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." diyerek iddialara noktayı koydu.

ÖZGÜR ÖZEL ESKİ BAŞKANLARI TEK TEK ARAYIP DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin önceki genel başkanlarını pazar günü yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayına davet etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ayrı ayrı telefonla aradı.

Özel, dört eski genel başkanı 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ına davet etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KURULTAY DAVETİNE CEVAP

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in daveti üzerine kurultaya katılma kararı aldığını belirtti.