Özgür Özel'e ikinci rakip! Berhan Şimşek CHP Genel Başkanlığına aday oldu

Son dakika haberi: Bir dönem oyunculuk ve yönetmenlik yapmış olan eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, yarın yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına aday oldu.

CHP'de yarın yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay öncesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın genel başkanlık için aday olduğunu ilan etmesinden sonra Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday olma kararı aldı. 22. Dönem (2002-2007) CHP Milletvekili olan Şimşek, bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenlik de yaptı.

İLK RAKİP ÜMİT UYSAL OLMUŞTU

Daha önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu ilan etmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ADAYLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZASI GEREKİYOR

Kurultayda, divan oluşturulmasının ardından, genel başkan adayı olmak isteyenler Divan Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecek. Aday olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Adaylık için CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyor.

Gizli oyla ve delege sayısının salt çoğunluğu olan en az 684 oya ulaşan aday genel başkan seçiliyor. İlk iki oylamada salt çoğunluğun elde edilememesi durumunda ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.