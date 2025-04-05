Özgür Özel'e ikinci rakip! Berhan Şimşek CHP Genel Başkanlığına aday oldu

CHP'de yarın yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay öncesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın genel başkanlık için aday olduğunu ilan etmesinden sonra Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, genel başkanlığa aday olma kararı aldı. 22. Dönem (2002-2007) CHP Milletvekili olan Şimşek, bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenlik de yaptı.
İLK RAKİP ÜMİT UYSAL OLMUŞTU
Daha önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu ilan etmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ADAYLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZASI GEREKİYOR
Kurultayda, divan oluşturulmasının ardından, genel başkan adayı olmak isteyenler Divan Başkanlığı’na başvuruda bulunabilecek. Aday olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Adaylık için CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyor.
Gizli oyla ve delege sayısının salt çoğunluğu olan en az 684 oya ulaşan aday genel başkan seçiliyor. İlk iki oylamada salt çoğunluğun elde edilememesi durumunda ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.
Sıkça Sorulan Sorular
BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?
Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta Nuri Şimşek ve Alime Şimşek'in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğudur. İlköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı. 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibidir.
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusudur. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yapmıştır.
TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Aktif siyasette son olarak, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.