Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'normalleşme' göndermesi: Görevini yerine getirdi

18 Eylül 2024 21:46 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 22:42

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sert eleştirilerde bulundu. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmesini eleştirip altılı masadaki krize değinen Kemal Kılıçdaroğlu "Yakın çevresinden 'Devlete karşı görevini yerine getirdi' diye gelen bilgiler var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu​'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İMAMOĞLU​'NA SİYASİ YASAK CEZASININ ONANACAĞI İDDİASI

Vicdanı ve ahlakı olan herkesin buna itiraz etmesi lazım. Kurumların da itiraz etmesi lazım. Ne demek siyasi yasak? Siyasetçiye siyasi yasak mı olur? Siyasetçi elbette eleştirecek. HÜDA PAR kime 'ahmak' dedi? Ağızlarını açıyorlar mı? Ekrem Bey bu ifadeyi kimin için kullandığını gayet net açıkladı. Niye birileri üzerine alıyor?

Yargıyı sopa olarak kullanarak, bir siyasi rakibini yok etmek için siyasetin dışına atmaya çalışıyorlar. Böyle bir karar çıkarsa ne gerekiyorsa yaparız. Umarım böyle bir yasak gelmez. Yargıtay da bu ucube kararı bozar.

İMAMOĞLU İÇİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPAR MI?

Bu gibi olaylarda partimizle konuşuruz, partiden bağımsız bir şey yapmayı doğru bulmam. Ama endişeniz olmasın. İmamoğlu'na ceza gelsin de yolumuzdan çekilsin diyen varsa CHP'li de değildir insan da.

YAVAŞ-İMAMOĞLU ARASINDAKİ ADAYLIK REKABETİ

Belediye başkanlarımızın tamamı başarılı. Ankara ve İstanbul da başarılı. Başarılı olmasalardı yeniden seçilmezlerdi.

Yaşamın her alanında rekabet vardır. Rekabetin iyilikle olması lazım. Her ikisinin de iyilikle yarıştıklarını biliyorum. Birbirlerini aşmak istiyorlar. Biri Ankara'yı çağdaş bir yer yapmak istiyor. Diğer İstanbul'u dünyanın en büyük kültür metropollerinden birisi yapmak istiyor. Günün 24 saati çalışıyor başkanlarımız.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimine daha çok var. Medya sürekli gündeme getiriyor. Birileri bunun parti içinde sürekli tartışılmasını, enerjinin buraya gitmesini istiyor. O yüzden CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor. Yeri zamanı gelince konuşurlar, partide cumhurbaşkanı adayı olacak çok kişi var. Bu konuyu şimdiden konuşmak doğru değil.

ALTILI MASA VE ADAYLIK SÜRECİ

6'lı masanın nasıl çalıştığını bilmelisiniz. Ben hiçbir zaman aday olacağımı söylemedim. Çünkü o masada oy birliğiyle karar alınıyor. Kendi aramızda tartıştık. 6'lı masanın aldığı karara hepimiz uyduk.

Şimdiden yüzde 51'in hesabını yapıp ona göre politika oluşturacaksınız. Biz yüzde 48,5 almıştık, yüzde 51'i bulmamız lazım. Ben bütün belediye başkanlarımıza yakınım, onlar arasında ayrım yapmak doğru değil.

MERAL AKŞENER​'E NORMALLEŞME GÖNDERMESİ

Size sayayım, Sayın Devlet Bahçeli​ normalleşti Erdoğan​'la. Sayın Numan Kurtulmuş, o da normalleşti. Şimdi TBMM Başkanı. Cesaret edip kendi vekili Can Atalay'a sahip çıkamıyor. Süleyman Soylu o da normalleşti. Sinan Ogan hem normalleşti hem zenginleşti. Hepimiz biliyoruz. Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor. Normalleşerek iktidar olunur mu? Mücadele ederek iktidar olunur.

"NEDEN ERDOĞAN'A GİTTİN?"

Masada sorunlar vardı ama o sorunları sayın Akşener'e soracaksınız. Hangi gerekçeyle masadan ayrıldı? Kumar masası diye çok ağır bir suçlama yaptı. Bir süre sonra aynı masaya oturdu. Bunun kabahati bende mi? Bütün suç benim sırtımda. Kimse Meral Hanım'a bir şey demiyor. Neden masadan kalktın? Hangi gerekçeyle masaya geri geldin? Neden Erdoğan'a gittin? 6'lı masa aslında toplumun barışma masası, kimlik siyaseti yapmayan bir masa. Biz 6'lı masayı kurmasak Cumhur İttifakı olmayacaktı. Sinan Oğan nasıl zenginleşti? 6'lı Masa ile ilgili neden sahte videolar düzenlendi? Ama bütün yük sahtekarların sırtına değil düzgün çalışan Kılıçdaroğlu'na yıkıldı. Ben sorumluluktan hiçbir zaman kaçınmam. Ama medya sahtekarlık yapanlara 'aldığınız oy ahlaki değil' derse olmaz.

AKŞENER'İN AÇTIĞI DAVA

Kırılmadım. Orada ne söylemişim, hakaret mi etmişim? İhanet derken yanlış mı söylüyorum? Masaya kumar masası diyerek ayrılıyorsunuz, sonra o masaya dönüyorsunuz, sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybediliyor. Ve sorumlusu o değil Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Bunda vicdan var mı? Hangi gerekçeyle ayrıldığını sormak zorundayım. Gideni, sonra döneni suçlamıyor kimse, beni suçluyorlar. Kılıçdaroğlu niye kaybetti? Hiç kimse 2 adım geri gidip sorgulamıyor.

"DEVLETE KARŞI GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ"

Yakın çevresinden gelen bilgiler de var. 'Devlete karşı görevini yerine getirdi' diye. Bu da medyada yer aldı. Muharrem İnce'yi herkes çok istiyordu, aday yaptık, kaybetti, yine ben suçlu oldum. Bahçeli'den daha fazla oy almama rağmen ona başbakanlığı teklif ettim ülkenin refahı için, reddetti ama suçlu ben oldum. Bu ülkede dürüst olmak kadar suçlu bir şey yok.

"İYİ PARTİLİLER BANA OY VERMEDİ"

İYİ Partililer oy vermedi bana ama suçlu ben oldum yine. Akşener'in 'oy verin' demesine rağmen milletvekili oy verdi. Benim kusurum yok demiyorum. Yanlışlarım olabilir ama her şeyden ben sorumlu değilim. Yaptığım her şey bu ülkenin iyiliği içindir, bireysel hiçbir şey istemedim. Bizim için önce vatan.

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