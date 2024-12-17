Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emevi Cami için söyledikleri yeniden gündem oldu

17 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:49

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz dönemde hükümete yönelik eleştirilerinde sık sık kullandığı Emevi Camii sözleri yeniden gündem oldu.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi​ yıkıldı. Devrimin ardından Beşşar Esad​, ailesini de alıp kayıplara karıştı. Geçtiğimiz hafta da Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. Suriye​'de o gün adeta bayram günü gibi kutlandı. Şam’ın sembolü olan Emevi Camii’ne akın eden halk, cuma namazına tekbirler ve devrim sloganlarıyla eşlik etti.

MİT BAŞKANI DA NAMAZ KILDI

Öte yandan perşembe günü Şam'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın​, Emevi Camii'nde şükür namazı kıldı. Bu özel anlar cami cemaati tarafından anbean kayıt altına alınmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Suriye'de bu gelişmeler yaşanırken Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emevi Camii ile ilgili geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu. 2020 yılında partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasına ilişkin sert tepkilerde bulunmuştu.

"EMEVİ CAMİİ'NE KİM GİTTİ? PUTİN GİTTİ"

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"24 saatte Emevi Camii'ne gideriz dediler, 3,5 milyon Suriyeli geldi. Bizimkiler gidecekti, 3,5 milyon geldi. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Emevi Camii'ne kim gitti? Putin gitti. Biz gidecektik, Putin gitti. Daha acı olanı, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı"