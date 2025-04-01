Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İlk kez konuştu, kafa karıştırdı

CHP’de olağanüstü kurultay kararı alınmasının ardından gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Kılıçdaroğlu, aday olup olmayacağına ilişkin sorulara ilk kez yanıt verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İlk kez konuştu, kafa karıştırdı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 09:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti tüzüğüne dayanarak olağanüstü kurultay kararı almasının ardından hem mahkeme süreci hem de partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı sorusu gündeme taşındı. Konuya ilişkin spekülasyonlar sürerken Kılıçdaroğlu "Aday olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? TGRT Haber ekranlarında çarpıcı sözler

ÖZGÜR ÖZEL'E KUTLAMA

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan ve kurultay kararını desteklediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Partimizin sayın genel başkanı ve genel merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Efkan Ala'dan CHP'ye Ekrem İmamoğlu tepkisi: Yolsuzluktan kahraman çıkmaz

"HİÇBİR ZAMAN ADAYIM DEMEDİM"

Adaylık konusuna da açıklık getiren Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim, partinin demokratik bir kurultay yapmasıdır. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur” ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Kemal Kılıçdaroğlu (d. 17 Aralık 1948, Tunceli), Türk ekonomist, bürokrat ve siyasetçidir. 2010-2023 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanı ve Türkiye'nin ana muhalefet lideri olarak görev yapmıştır.
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#Ayasofya
#Ayşe öğretmen
#Çay zamanı
#Cumhurbaşkanı
#Google Search
#özgür
#özgür özel
#özgürlük
#Tıp Fakültesi
#tür
#adaylık
#Chp
#Olağanüstü Kurultay
#Olağanüstü Kurultay
#Türkiye Politikası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.