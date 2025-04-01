Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İlk kez konuştu, kafa karıştırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti tüzüğüne dayanarak olağanüstü kurultay kararı almasının ardından hem mahkeme süreci hem de partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı sorusu gündeme taşındı. Konuya ilişkin spekülasyonlar sürerken Kılıçdaroğlu "Aday olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E KUTLAMA

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan ve kurultay kararını desteklediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Partimizin sayın genel başkanı ve genel merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum” dedi.

"HİÇBİR ZAMAN ADAYIM DEMEDİM"

Adaylık konusuna da açıklık getiren Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim, partinin demokratik bir kurultay yapmasıdır. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur” ifadelerini kullandı.