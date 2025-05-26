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 | Banu İriç

Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler: CHP yönetimi o ismi kayyum yapmak istiyor

CHP’de yürütülen kurultay soruşturmalarında parti yönetiminin düşme ihtimali tartışılıyor. Parti içi kulisleri sarsan iddiaya göre, CHP'nin avukatları mahkemeye başvurarak “Kılıçdaroğlu geri dönmesin, partiye kayyum atansın” teklifinde bulundu. Üstelik kayyum için önerilen isim bile hazır.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 23:55

CHP'de kurultay sonrası başlayan tartışmalar sürerken, parti kulislerinde ses getiren bir iddia gündeme geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre, CHP’nin genel merkez avukatları mahkemeye başvurarak olası bir iptal durumunda partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geri verilmemesi için girişimde bulundu.

Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler: CHP yönetimi o ismi kayyum yapmak istiyor

"CHP, KILIÇDAROĞLU YERİNE HİKMET ÇETİN'İ KAYYUM OLARAK İSTİYOR"

Kulislerde, eğer mahkeme kurultayı iptal edip “mutlak butlan” kararı verirse, genel başkanlık koltuğunun hukuken yeniden Kılıçdaroğlu’na geçmesi gerekeceği konuşuluyor. Bu nedenle, mevcut yönetimin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü engellemek adına kayyum formülünü devreye sokmak istediği öne sürülüyor. Söz konusu kayyum için önerilen ismin ise esk bakan ve CHP’li siyasetçi Hikmet Çetin olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu dönmesin diye harekete geçtiler: CHP yönetimi o ismi kayyum yapmak istiyor

"GEREKİRSE KAYYUM ATANSIN"

TGRT Haber Medya Kritik programında CHP'li bir milletvekilinden aldığı kulisi paylaşan gazeteci Fatih Atik şunları ifade etti: "Genel merkezin avukatları bugünkü duruşmadan önce 'Mutlak butlanla karar verilmesin, gerekirse partiye kayyum atansın eski yönetim geri getirilmesin, bu kayyum da Hikmet Çetin olsun." diye teklifte bulunmuşlar. 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri getirmeyin, kayyum atayın tercihimiz de Hikmet Çetin'dir' demişler. Bu da CHP kulislerinde konuşulan bir iddia. Mutlak butlanla iptal edilirse, bütün iddialar kabul edilmiş oluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine partinin teslim edilmesi gerekiyor. Bunun yerine kayyumu tercih etmişler. Mahkeme iptal kararı verirse Kılıçdaroğlu yönetimi geri gelebilir, kayyum da atanabilir belli olmaz."

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