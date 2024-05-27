Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun ismini vermeden yüklendi: Boşuna demiyorum hançerlendik diye! 

27 May 2024 21:25 - Güncelleme : 27 May 2024 21:31

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayında kurultaydan İmamoğlu'na, Özgür Özel'den Zafer Partisi ile olan protokole kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçim sabahı 'değişim' talebini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini 'sırtından hançerlediğini' isim vermeden söyleyen Kılıçdaroğlu, "E ben boşuna demiyorum hançerlendik diye. Niçin böyle bir talep birden bire patlıyor ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum." dedi.

"ZOR KOŞULLARDA MÜCADELE VERDİK"

Meral Akşener'in masadan neden kalktığını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener'in hangi gerekçe ile masadan kalktığını ve döndüğünü bilmiyorum. Bir gün uygun ortam olur ilk sorum bu olacak. O kadar zor koşullarda mücadele verdik ki. Yorum yapıyorsan o günün atmosferine bakacaksın. Bir akıl tutulması var. Benim bildiğim gazetecilik böyle değil. Araştırır, bakar. Hiçbir ayrıntıya girilmeden, doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'na nasıl saldırırız, nasıl eleştiririz." ifadelerini kullandı.

DAYATMAYLA ADAY MI OLDU?

Kendisine yönelik 'adaylığını dayattığı' iddiaları üzerine konuşan CHP'nin eski lideri, "'Aday olacaksın', 'Mutlaka aday olmalı' diyorlardı. Daha önce de iki kez cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve ben aday olmadım. Kimse de o dönem sen aday ol demedi. Bizim partide dayatma olmaz. Altılı masada da bunlar konuşuldu. Biz orada kararları oy birliği ile alıyorduk.

Başlangıçta hiç adaylık konuşmadık. Bu bana söylendi. 'Adaylığınızı şimdiden açıklayalım' dediler. 'Hayır' dedim.

Karşı taraf seçimde hiçbir şey yapmadı ama hep biz suçlandık? Benim adaylığımı parti, MYK, PM istedi. Olduk. Bireysel Özgür bey demek doğru değil. Biz MYK toplantısı yapıyoruz." diyerek cevap verdi.

ZAFER PARTİSİ İLE NE KONUŞULDU?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yapılan protokolde 'kayyıma karşı' madde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "(İkinci tur öncesi) Sinan Oğan beyle bir görüşme yaptık. Görüşmeyi yalnız yapmadım. Başka bir arkadaşım daha vardı. Bir belediye başkanı arkadaşımız vardı. Görüşmeden sonra onun bazı talepleri oldu. Ben, 'Ben diğer liderlerin haberi olmadan bu vaatlerde bulunamam. Önce görüşeyim ondan sonra size döneyim' diye söyledim. Ertesi gün bütün genel başkanları aradım. Dediler 'Herhangi bir sorun yok. Aday sizsiniz, oturun konuşun' dediler. Bu olaydan sonra biz ikinci turda Zafer Partisi ile bir araya geldik. Yetki bana verildiği için görüşmeleri yaptık. Görüşmelerde Zafer Partisi'nin de talepleri oldu.

Bir oya dahi ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. O günün koşullarını bir tarafa bırakıp, bugüne göre yorum yapmak kadar yanlış bir şey yok.

Kaldı ki o dönemki anketlerin hepsinde biz öndeyiz. Bunlar ortadayken Zafer Partisi ile protokol imzaladık. O protokolde çok önemli bir şey var. 'Belediye Başkanlarını mahkeme kararı olmadan kayyum atanmasının doğru olmadığı ve önüne geçileceği' yazılı. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı buna imza attı. Bunu kimse konuşmuyor." diye konuştu.