Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a cevap: Sen plana sadık bir B.O.P ajanısın

30 Haziran 2024 19:46 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:12

2023 Genel Seçimlerinde Ata İttifakı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan TV100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde, ikinci tura giderken parlamento desteğinin olmadığını söylemesine karşın Kılıçdaroğlu'nun 'Kazanırsak yönetemeyeceğiz' dediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini de iddia eden Oğan'a Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap geldi. Kılıçdaroğlu iddiaları yalanlarken, "Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın! Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem" dedi.

"BEKACI DEĞİL PARACISIN"

"Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın…" diyen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

“İncinsende sözün düzünü diyeceğim... Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem! Sen domuz bağcı teröristlerin ortağı, para düşkünü bir siyaset tüccarı, cehennemin kapılarını milletin üstüne kitleyen, Türkiye'nin batması ve parçalanması için kurulan plana sadık bir B.O.P ajanısın! Senin beklentin başkaymış… Sen bekâcı değil, paracıymışın…

"VATANINI KAÇ DOLARA SATTIN?"

Azerbaycan televizyonuna verdiğin röportajda, çiftliğini 1,5 milyon dolara bile satmayacağını söylüyorsun. Peki, vatanın ve milletin geleceğini kaç dolara sattın? Bu ülkeyi ben yönetmiş olsam çıkacak tek kriz; senin şahsi ekonomik krizin olacaktı. Ben yönetmiş olsam; mülteciler evine dönmüş, milletin konut sorunu çözülmüş, gençler araba alabilir hale gelmişti.

"SEÇİMLERDE MİLLETİN GELECEĞİ İLE OYNADINIZ"

Bugün Rus'un, İngilizin'in, Avrupalıların ve Arapların tapusuna verdiğiniz sahillerimiz ve tatil bölgelerimiz milletimizin olacak, şu güzel yaz aylarında bütün milletimiz tatilini yapacaktı. 14 Mayıs akşamı efendini aramışsın. Ona ilk turda %49,5 da bırakın %50'ye tamamlamayın demişsin. Sanma o yaptıklarınız ,o aldıklarınız yanınıza kalacak. Nedamet getir! Seçimlerde bu milletin geleceği ile nasıl oynadınız anlat. Sözüm ona "milliyetçiymiş". Sermaye sevdalısı, kurulan hain planın sadık yamağısın. Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka… Hepinizin milliyetçiliği, benim vatan sevgimin zekatı kadar yoktur. Sizin benden tek fazlanız; tapularınız ve banka hesaplarınızdır. Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim...”