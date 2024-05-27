Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

27 May 2024 16:07 - Güncelleme : 27 May 2024 16:08

14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan, ilk turda aldığı yüzde 5'lik oyun ardından ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan yeni açıklamalarıyla gündeme geldi.

Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Sinan Oğan, 2028 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

Oğan, "Gelecek Türkiye'sinde, 2028'de inşallah sağı birleştiren ve sağın ortak adayı olacak bir çalışmayı başlatmış durumdayız. Ve inşallah gelecek Türkiye'sini, Türk sağını birleştiren bir lider olarak ve Türkiye'yi gelecek 10 yılda yönetecek bir isim olma hedefimiz var." dedi.