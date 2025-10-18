Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyecek hamle! Adaylardan biri çekildi: O isme desteğini duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kritik bir gelişme yaşandı. Aday Hüseyin Gürlek, seçimlere 1 gün kala KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylığını geri çektiğini açıkladı.

18.10.2025
'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 adaydan biri seçimden çekilme kararı aldı. KKTC Cumhurbaşkanı adaylarından Hüseyin Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla durumu bildirdi.

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyecek hamle! Adaylardan biri çekildi: O isme desteğini duyurdu

"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu kritik seçimde, KKTC, ve tüm Doğu Akdeniz’in çıkarları iki devletli bir çözümden yanadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu süreçte bize destek veren, bizimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızın da ortak hassasiyeti bu yöndedir ve bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük. Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC" ifadelerini kullandı.

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyecek hamle! Adaylardan biri çekildi: O isme desteğini duyurdu

SEÇİMDE 7 AY YARIŞACAK

Hüseyin Gürlek’in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 7’ye düştü.

