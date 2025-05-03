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 | Yusuf Özgür Bülbül

KKTC ziyareti Rum basınında geniş yer buldu: Meydan okudular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti ve Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışı Rum tarafında geniş yankı buldu. Erdoğan'ın ziyareti ve açılış töreni, Güney Kıbrıs'taki birçok gazete, televizyon kanalı, dergi ve internet sitesinde ön plana çıktı. İşte öne çıkan haber ve başlıklar…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 21:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret ve yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Güney Kıbrıs medyasında geniş yer buldu. Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınındaki çok sayıda gazete, televizyon, dergi ve internet sitesi tarafından manşetten görüldü.

Rum basını açılışa büyük ilgi gösterirken Kathimerini Kıbrıs gazetesi, haberini "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunu söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

ANT1 televizyonu, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı 'Bugün bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" ifadesini kullandı.

KKTC ziyareti Rum basınında geniş yer buldu: Meydan okudular!

Omegalive kanalı da "Erdoğan, Kıbrıs için tüm görüşmelerin iki devlet temelinde yapılacağını söyledi", "(KKTC Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar meydan okuyup 'Kıbrıs, Anadolu'nun doğal uzantısıdır' dedi" ifadelerini öne çıkardı.

'BU TOPRAKLARA BİR DAMGA DAHA VURUYORUZ'

Reporter dergisi, manşetten gördüğü açılışı, "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın açılışında coşkulu konuştu" başlığıyla verdi. Alfanews, haberi "Erdoğan 'Bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" şeklinde gördü.

Rum tarafında yayın yapan Offsite News de "Erdoğan, 'KKTC için bağımsızlık mücadelesi daha güçlü sürecek' dedi" ifadesini manşete taşırken, Dialogos internet sitesi de "Erdoğan, 'KKTC halkına her zaman yanınızdayız' mesajı verdi" başlığıyla ziyareti okuyucularına duyurdu.

RİK televizyonu da haberi, "Tatar, 'Kıbrıs, Türk ve Osmanlı adasıdır' diye meydan okudu" ifadesiyle geçti.

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