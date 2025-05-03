Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'a elektriği getireceğiz!

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs’ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türkünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Nice yatırım, eser ve hizmet aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Kıbrıs'a elektriği de getireceğiz. KKTC'nin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız.

KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim. Kendisine Allah'tan rahmet ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

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