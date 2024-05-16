Kobani davası kararına hükümetten ilk yorum: Hesabı sorulur demiştik

16 May 2024 16:49 - Güncelleme : 16 May 2024 17:34

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay, Selahattin Demirtaş'a ise 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti.

HÜKÜMETTEN DAVAYA İLK YORUM

Kobani davasında çıkan kararlara ilişkin hükümetten ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi. Adaletin yerini bulduğunu söyleyen Turan, siyasetçilere verilen cezalar için "Hesabı sorulur demiştik!" yorumunu yaptı. Turan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin 'kim olursa olsun' bedeli olacağını gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun."