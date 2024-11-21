Komisyonda 'kayyum' gerginliği! Bakan Yılmaz Tunç: Demokraside şiddete yer yoktur

21 Kasım 2024 11:29 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:45

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor... Dün Meclis'te yaşanan kayyum gerginliğiyle ilgili konuşan Bakan Tunç, "Meclis'te yaşananlar demokrasiye aykırı. Demokraside şiddete yer yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, gazetecilerin son yaşananlara ilişkin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Bakan​ Tunç, komisyonda yaşanan 'kayyum' gerginliği, yasa dışı bahisle mücadele ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için açılan siyasi yasak davasıyla ilgili konuştu.

KOMİSYONDA 'KAYYUM' GERGİNLİĞİ

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Kabul etmek mümkün değil.. bunlar gazi meclisimizin altında gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz de bunlar rahatsız olur. Demokraside şiddete yer yoktur. Söylenecek bir şey varsa söylenir. Bu tür engellemelerle demokrasilerde olan şeyler değil. Kimse bakanlarımızı engellemede bulunamaz. Bu saldırıları şiddetle kınıyor, bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyoruz. Bu tür çirkin eylemlere yer yoktur, hiçbir yere varılamaz. Aziz milletimizi bunun hesabını sorar

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Aldığımız önlemler ve kanunlarımız var. Çocuklarımızı internet yoluyla yapılan bilim suçlarımızı korumamız gerekiyor. Yasadışı bahis ve kumar da bu kapsamda. Olabildiğince caydırıcı kanunlarımızın olması lazım. Kim olduğuna bakılmaksızın yargı gerekli soruşturmaları yapar. Suçlular hak ettiği cezayı çeker.

(MHP'li 3 milletvekilinin istifası) Yargımıza intikal etmiş adli soruşturma söz konusu değil.

KILIÇDAROĞLU'NA SİYASİ YASAK DAVASI

Dokunulmazlık ortadan kalktıktan sonra hakkında yönetilen soruşturmalar ve kovuşturmalar tekrardan gündeme gelmiştir. Siyaset karalama değildir. Yapıcı siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız. Mitinglerdeki ağır ifadelerden dolayı soruşturma açıldı. Milletimiz karalama siyasetine 'hayır' diyor"