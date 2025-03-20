Kritik MGK Toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının gündemi, terör örgütü lideri Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kendini feshetme çağrıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

PKK'YI FESHETME ÇAĞRISI GÜNDEMDE

Toplantının öncelikli gündeminde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı kendini feshetme çağrıları ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınıyor. MGK'da bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

MGK'da Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek. Geçici hükümetin SDG ile yaptığı anlaşma ve sahadaki yansıması ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Gazze'de ateşkesi bozan İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar.

Güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada olacak.