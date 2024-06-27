Kritik Sinan Ateş davası öncesi MHP'li Semih Yalçın'dan dikkat çeken açıklama

27 Haziran 2024 14:50 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:56

Ankara'da sokak ortasında suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti davasına sayılı günler kaldı.

1 Temmuz'da Sincan'da görülecek dava öncesi MHP'nin kritik isminden bir açıklama geldi.

DAVA ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Hiçbir maksatlı saldırı, hiçbir temelsiz itham ve isnat Ülkü Ocaklarının ismetine zarar veremeyecektir" dedi.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ülkü Ocaklarının kurulması o kadar isabetli olmuştur ki bu çatı altında toplanan vatansever Türk gençleri, zararlı ve bölücü akımlara karşı müthiş bir celadet ve kahramanlık göstererek onları adeta etkisizleştirmeyi başarmıştır.

Müthiş kararlı, etkin ve caydırıcı bir gençlik duvarı oluşturarak özellikle komünizme set çekmiştir. Ülkü Ocakları, yerel ve bölgesel tehditler karşısında Türk milletinin beka azmi ve bütünlük iradesinin tezahürüdür. Ülkü Ocakları solcu yazarlar ve medya tarafından marjinal, aşırı sağcı, ırkçı, paramiliter örgüt gibi tanımlamalarla karalanmaya çalışılsa da bunların tam tersi nitelikleri haizdir.

"KİMİ ZAMAN CİNAYETLER BAHANE EDİLEREK ÜLKÜ OCAKLARI HEDEFE KONMAKTADIR"

Ülkü Ocakları, doğrudan millet vicdanını temsil eden, milli bekamızı savunan bir sivil toplum örgütü hüviyetini muhafaza etmiştir. Kimi zaman cinayetler bahane edilerek, kimi zaman mafya türü yöntemlere başvuran bazı çevrelerin eylemleri gerekçe gösterilerek, kimi zaman da siyasi hadiseler bahane edilerek Ülkü Ocakları hedefe konmaktadır.

Alınları pak gençlerin vazife ifa ettiği Ülkü Ocakları, lekelenmeye, güzide teşkilatlarının üzerine kir bulaştırılmaya çalışılmaktadır. Hiçbir maksatlı saldırı, hiçbir temelsiz itham ve isnat, Ülkü Ocaklarının ismetine zarar veremeyecektir. Ülkü Ocakları, bütün suçlama, isnat ve ithamlardan müstağni vaziyette, tarihin kendisine yüklediği görevi yerine getirmeye devam edecektir."