Kulat: Selahattin Demirtaş hafta başında serbest kalabilir

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Demirtaş'ın hukuki sürecinin AİHM kararları ve Anayasa ile yakından ilişkili olduğunu belirterek, mahkeme sürecinin nasıl şekilleneceğinin yakından takip edildiğini ifade etti.

"HAFTA BAŞINDA SERBEST KALABİLİR"

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, "Hafta başında Demirtaş serbest kalabilir. Demirtaş’ın konusu AİHM kararları ve Anayasa ile ilgili. Mahkeme süreci nasıl şekillenecek göreceğiz. Ankara’da hafta başında hızlı bir tahliyenin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.” dedi.

Kulat ayrıca, ABD’ye rağmen Türkiye'nin Suriye’den elini çekmeyeceğini vurguladı.