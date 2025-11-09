Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "10 Kasım yas tutma günü değildir, Atatürk'ü anlamak ve kavramak için bir fırsat dönemidir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı
09.11.2025
09.11.2025
saat ikonu 18:01

MHP lideri Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal ’ün 87. Vefat Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “Aziz Atatürk’ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir" ifadelerini kullandı.

"HÜRMET, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz Atatürk 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine derin izler, arkasında da büyük eserler bırakmıştır.

Her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir. Atatürk esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olarak sivrilmiştir. Gerek askerlik hizmeti süresince, gerekse de devlet ve siyaset hayatında karamsarlıktan uzak durmuş, müstevlilerin zulüm senaryolarına kahramanca bir mücadeleyle direnerek milli gönüllerde bayraklaşmıştır.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

Gazi Mustafa Kemal meşruiyetten, insanlığın evrensel prensiplerinden ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiş, taviz vermemiştir. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’ni ’nin hayranlık uyandıran zaferleri üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir. Bundan dolayı kendisine çok şey borçlu olduğumuz ve aziz hatırasını yaşatmanın mükellefiyetini üstlendiğimiz çok açık bir hakikattir.

"AZİZ ATATÜRK’ÜN EMANETİ ASLA ZEDELENMEYECEK"

Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda kurucu fikir ve felsefeye dayanarak, hatta daha da ilham alarak, milli birlik ve kardeşlik anlayışının refakatinde layık olduğu zirveye muhakkak tırmanacaktır. Aziz Atatürk’ün emaneti asla zedelenmeyecek; nitekim güvenli, huzurlu, refah ve barışla bezenen, devamında yükseldikçe yükselen bir Türkiye’ye inanıyorum ki herkes şahit olacaktır.
Şüphesiz ki 10 Kasım bir ağlama, dövünme ve yas tutma günü değildir. Aziz Atatürk’ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için 10 Kasım bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir. Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

"RUHLARI ŞAD, MEKANLARI CENNET OLSUN DİYORUM"

Mühim olan Gazi’nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti’nin payidarlığına zarar verdirmemektedir. Gazi Mustafa Kemal’in “en büyük eserim” diyerek övdüğü Türkiye Cumhuriyeti’ne samimiyet ve sadakatle sahip çıkmak, muhtemel risk ve tehditler karşısında uyanık ve dikkatli olmak her millet evladının görevi olmalıdır. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

