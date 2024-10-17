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Külliye'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Külliyede kabul etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 18:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:37
Külliye&#039;de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş&#039;u Külliyede kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, TBMM BaşkanıNuman Kurtulmuş​'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde kabul etti. Görüşmeye dair herhangi bir detay aktarılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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