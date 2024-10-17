Külliye'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Külliyede kabul etti
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 18:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye dair herhangi bir detay aktarılmadı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı