Kürşad Zorlu'nun istifasının ardından İYİ Parti'de kaos! Meral Akşener'e 'çakma sarışın' göndermesi

03 Ocak 2025 18:24 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:29

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve mevcut Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun istifası İYİ Parti'de tartışmaları yeniden alevlendirdi. Partinin eski Genel Başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın “İYİ Partiyi hala bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar” diyerek isim vermeden Meral Akşener'e yüklendi.

İYİ Parti’den emekli maaşı ve ikramiyeler için kanun teklifi!

İYİ Parti’den emekli maaşı ve ikramiyeler için kanun teklifi!

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardınan İYİ Parti​'de kaos devam ediyor. Meral Akşener'in de genel başkanlığı bıraktığı partide son olarak Akşener'in en yakınındaki isimlerden Ankara Milletvekili​ Kürşad Zorlu​ istifasını verdi. Partinin sözcülüğünü de yapan, kulislerde AK Parti'ye katılacağı konuşulan Zorlu'nun istifası büyük yankı uyandırdı.

Kurultay sürecinde Meral Akşener​'in desteklediği Müsavat Dervişoğlu'na karşı aday olan Mehmet Tolga Akalın, bu istifadan sonra sert bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

"PARTİYİ BİR ÇAKMA SARIŞININ ÇİFTLİĞİ SANIYORLAR"

Meral Akşener'i hedef alan Akalın, 'çakma sarışın' ifadeleriyle Akşener destekçilerinin tepkisini çekti.

Akalın, "Görünen o ki AK Parti ve CHP bazı milletvekili transferleri ve teklifleri ile İyi Parti'nin mirasını bölüşme gayretindeler. Ancak yanılıyorlar. Çok yakında “alayı” İyi Parti'nin tekrar büyük yürüyüşüne yakinen şahit olacaklar.

Onlar İyi Parti'yi kuran ruhu bilmiyorlar. Onlar İyi Parti'nin üç-beş milletvekilinden ibaret olmadığını bilmiyorlar. Onlar İyi Parti'yi hala bir çakma sarışının çiftliği zannediyorlar." ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri, parti içindeki Akşener destekçilerini kızdırdı. Akalın'ı hedef alan açıklamalar peş peşe geldi.

15 VEKİL İSTİFA​ ETTİ

Öte yandan Zorlu'nun istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

Bu istifayla birlikte İyi Parti’nin milletvekili sayısı 29’a geriledi.